Una adolescente de 16 años fue asesinada con un arma punzocortante al interior de su vivienda en la provincia de Huanta, región Ayacucho. El principal sospechoso es un menor de 17 años, quien habría mantenido una relación sentimental con la víctima y fue retenido cuando intentaba huir del lugar.

La víctima, identificada con las iniciales K.M.L.P., estudiaba en la institución educativa Gonzales Vigil. El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Chillicupampa, en la ruta Huanta–Luricocha, cerca de la avenida Carlos Hiraoka.

Según las primeras investigaciones, ambos adolescentes participaban en una reunión social en la que se habrían consumido bebidas alcohólicas. Por circunstancias que aún se investigan, la escolar recibió dos puñaladas que le provocaron la muerte.

Familiares retuvieron al sospechoso

Tras el ataque, familiares de la víctima lograron intervenir al adolescente de 17 años cuando presuntamente intentaba escapar trepando una pared de la vivienda. De acuerdo con los reportes preliminares, el sospechoso presentaba manchas de sangre al momento de ser retenido.

Asimismo, se conoció que otros dos jóvenes habrían participado en la reunión y abandonado el inmueble después de lo ocurrido. Las autoridades investigan su posible vinculación con los hechos.

Efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recoger evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

El adolescente intervenido quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias para determinar el móvil del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso es investigado como una presunta muerte violenta de una adolescente en un contexto de relación sentimental, sin descartarse una posible calificación de feminicidio conforme avancen las investigaciones.