La Contraloría General de la República advierte presuntas irregularidades en la obra de “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Pampa Cangallo” que se ejecuta en el distrito de Los Morochucos, en la provincia de Cangallo.

Las principales dificultades que se identificaron son con relación a la demora del proyectista y la entidad en la absolución de las consultas realizadas por el contratista al expediente técnico, lo que ha originado la paralización de la obra.Esta situación, viene retrasando considerablemente la ejecución de dicha obra, hechos que podrían generar ampliaciones de plazo en perjuicio de la entidad.

Asimismo, la municipalidad ha efectuado el pago de valorizaciones, con aprobación de la supervisión, a pesar que contenían partidas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas; situación que pondría en riesgo el adecuado cumplimiento de las metas establecidas en el expediente técnico y por ende, la finalidad para el cual fue diseñado.

SITUACIONES DE RIESGO SE ADVIERTEN EN INFORME DE CONTRALORÍA

El 7 de julio del 2021, se aprobó el expediente elaborado con un costo de 190 mil soles, y cuya ejecución de la obra del centro de salud de Los Morochucos, fue establecido en 44 millones 298 mil 876,33 soles, con un periodo de 540 días, es decir 18 meses.Luego de ello, a través de mano alzada, se otorgó la buena pro al “Consorcio Salud”, representado por el señor Pedro Yber Sullca Gonzalez, quien suscribió el contrato el 7 de octubre del 2021 por el monto de 42 millones 323 mil 871,91 soles.

La observación más preocupante, es que la municipalidad realizó el pago con aprobación de la supervisión, a pesa que contenían partidas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas; sin embargo en presunta complicidad de los funcionarios de la municipalidad de Los Morochucos, lo cual consta en los informes mensuales valorizados N° 02 y 03 correspondiente a los meses de enero y febrero del 2022, expediente técnico de la obra, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 148-2021 de 7 de julio del mismo año.El 11 de febrero del 2022, el gerente municipal otorgó la conformidad a la valorización N° 2 del mes de enero, pese a que había partidas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas, es decir, no cumplió con el trabajo establecido; sin embargo, fue pagada mediante comprobantes de pago (N° 008, 009, 009, 010 Y 011-2022) del 14 de febrero por un monto de 496 mil 594,03 soles.

De la misma forma, el 9 de marzo, la entidad municipal en complicidad con sus funcionarios, aprobó el pago de la suma de 174 mil 690,82 soles, también por partidas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas.En tal, sentido, se evidenció que el Contratista durante los meses de enero y febrero del 2022, incumplió con la ejecución de los trabajos como la salida para tomacorriente doble tipo mixto, vidrio laminado para ventanas, tubería PVC sal para ventilación, sombrero de ventilación PVC, salida, entre otros trabajos que no se cumplieron; sin embargo fueron pagadas por la municipalidad previa conformidad del subgerente de Desarrollo Urbano y Territorial y gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Los Morochucos.

Por ello, es que La Contraloría emitió esta alerta a fin que el alcalde distrital ejecute las acciones correctivas a fin que dicha obra se ejecute a favor de la población.