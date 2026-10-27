El temor a nuevos ataques ha llevado a transportistas que cubren la ruta entre Huanta y el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) a modificar sus recorridos y evitar el tramo de Huatuscalle, en la región Ayacucho, luego del reciente asesinato de una pareja de esposos que viajaba en una camioneta.

Los conductores aseguran que la inseguridad se ha convertido en una amenaza constante para quienes utilizan esta carretera, donde, según sus denuncias, anteriormente también se registraron asaltos y otros hechos violentos.

Ante esta situación, varios transportistas han comenzado a desplazarse por las rutas de Patasucro y Uchuraccay, que consideran más seguras y en mejores condiciones de mantenimiento.

En contraste, señalan que la vía de Huatuscalle presenta deficiencias y permanece desatendida, lo que ha reducido la circulación de vehículos y, según los conductores, favorece la ocurrencia de actos delictivos en sectores poco transitados.

Asesinato de esposos incrementó el temor

La preocupación se intensificó tras el hallazgo de una pareja de esposos asesinada a balazos en el sector de Paccayhuacco, a la altura de Huatuscalle, en la ruta que conecta con el distrito de Santillana, provincia de Huanta.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta cuando fueron atacadas. Sus identidades no fueron difundidas durante las primeras diligencias.

Las autoridades investigan las circunstancias del doble crimen y aún no han determinado el móvil del ataque. Entre las hipótesis que deberán esclarecer se encuentra la posibilidad de un asalto, sin descartar otras líneas de investigación.

Exigen controles y vigilancia policial

Frente a estos hechos, los transportistas solicitaron reforzar la presencia policial en los puntos considerados peligrosos e implementar tranqueras o puestos de control que permitan vigilar el ingreso y salida de vehículos.

También reclamaron la intervención de las autoridades responsables del mantenimiento vial, al considerar que mejorar las condiciones de la carretera contribuiría a recuperar el tránsito habitual por la zona.

Mientras no existan mayores garantías de seguridad, los conductores advierten que continuarán utilizando rutas alternas para trasladar pasajeros y mercancías entre Huanta y el Vraem.