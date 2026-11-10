Momentos de tensión se vivieron en el barrio de Yuraq Yuraq, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, luego de que un grupo de vecinos capturara a un hombre acusado de robar un teléfono celular y agredir físicamente a una joven.

El incidente ocurrió cuando el sospechoso presuntamente arrebató el equipo móvil a la víctima y la golpeó en el vientre. Ante la agresión, la joven comenzó a pedir ayuda a gritos, alertando a los moradores de la zona.

Los vecinos reaccionaron rápidamente y lograron interceptar al acusado, quien, según testigos, intentaba escapar a bordo de una mototaxi Torito de color azul, con placa de rodaje 0265-5I.

Policía evitó que fuera agredido por la multitud

La captura provocó la indignación de varios pobladores, quienes intentaron agredir al intervenido como represalia por el presunto robo.

Sin embargo, un efectivo de la Policía Nacional llegó al lugar y consiguió controlar la situación, evitando que el hombre fuera linchado por los vecinos.

El hecho generó preocupación entre los moradores del barrio, quienes manifestaron su malestar por los episodios de delincuencia que afectan la tranquilidad de la zona.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del presunto robo y la agresión denunciada, así como determinar la responsabilidad del intervenido conforme a ley.