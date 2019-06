Colegio de Ingenieros recomienda la suspensión y supervisión de la obra Ancasccocha

Síguenos en Facebook

Mediante un pronunciamiento el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Consejo Departamental de Ayacucho, sugirió que se suspenda y supervise la ejecución de la presa Ancasccocha, ubicada en la provincia de Parinacochas.

En el documento el colegiado señala que después de la mesa técnica sostenida, concluyeron que el proyecto de factibilidad no guarda relación con el expediente técnico, como consecuencia existen muchas deficiencias técnicas en la actual ejecución de la obra, las mismas que originarán el incumplimiento de los fines y objetivos del proyecto. En ese sentido piden que se evalúe objetiva y profesionalmente todas las observaciones consignadas.

ADVIERTEN. Entre las principales deficiencias que se advierten están: La presa se diseñó para un flujo de infiltración bidimensional, sin embargo, el expediente técnico considera un flujo unidimensional; de acuerdo a los análisis realizados los suelos de Ancasccocha son altamente permeables y con pérdidas altas de filtración, es por ello que es necesaria la impermeabilización en la cimentación, pero no se estaría haciendo; el diseño de los canales no está respaldado con las memorias de cálculo; los estudios básicos están incompletos y no guardan relación; la cantera de agregados será insuficiente para cubrir la demanda mínima, entre otros puntos.

Con respecto a los compromisos asumidos por el gobierno regional y el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider) recomendaron que se asesoren con entidades e instituciones conocedoras del tema.

Finalmente sugirieron que la formulación de proyectos y estudios definitivos de todas las presas sean realizadas por consultoras con experiencia demostrada en este tipo de obras y en lo posible estén registradas en el Comité Peruano de Presas.