Durante su visita a la región de Ayacucho, el parlamentario Germán Tacuri, se mostró confiado en que, la oposición no logrará los votos para la vacancia presidencial.

Precisamente, para este lunes a las 3:00 pm, se encuentra programado el debate y votación de la vacancia presidencial, cuya moción fue presentado por la bancada de Renovación Popular, con un pliego de preguntas que, el mandatario Pedro Castillo deberá responder a la representación nacional.

“No lo lograrán, estamos seguros que no tienen, ni alcanzarán los votos necesarios para dar un golpe de estado a la democracia”, señaló.

PIDE UNIDAD PARA EMPUJAR EL COCHE

El también ex secretario del Sindicato Único de Trabajadores por la Educación en el Perú (Sutep), región Ayacucho, expresó su deseo que, tras esta moción de vacancia, las diferentes bancadas parlamentarias se unan para empujar el coche, buscando el bienestar del Perú.

“Ya es momento de trabajar por el Perú y de ellos, solo vemos ataques e intentos de llegar al poder. Por lo que, tras la moción de vacancia, aguardamos su predisposición para empujar el mismo coche del desarrollo y progreso”, afirmó.

El virtual congresista Germán Tacuri (Ayacucho) reveló en su cuenta de Facebook que conoce a Pedro Castillo desde el 2003 y relata las veces que han participado juntos en huelgas magisteriales.

Germán Tacuri, finalizó señalando que, la oposición aún no entiende que el Presidente de la República es Pedro Castillo, elegido legítimamente por el pueblo peruano y que solo buscan desestabilizar la gestión.

“El afán que ellos tienen es querer destabilizar el gobierno, segundo, a ellos no les interesa el pueblo y solo buscan sus beneficios partidarios e individuales. Hasta ahora no asimilan que hay un presidente para todos los peruanos, para los que votaron por él y para quienes no votaron por él. Estamos perdiendo el tiempo en estas peleas, dediquémonos al agro, agua, salud, educación, industrialización y otras necesidades”, puntualizó.