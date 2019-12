Dante Medina asegura que en el GRA se dedicaron a pagar 'favores políticos' de campaña electoral

Síguenos en Facebook

En menos de un mes terminará la gestión del gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rua, y continúan los cuestionamientos por parte de muchos sectores, principalmente de los consejeros de la bancada de oposición. Según el consejero Dante Medina, en estos once meses de gestión las autoridades regionales se dedicaron a ‘pagar favores políticos’ además de incrementar las remuneraciones a los funcionarios de confianza.

OBSERVACIONES. El consejero manifestó que en once meses de gestión los funcionarios no han demostrado resultados y muestra de ello sería la baja ejecución presupuestal que a la fecha se encuentra en apenas 38.6% en el rubro de proyectos de inversión, donde las metas establecidas no serían cumplidos poniendo en riesgo los presupuestos públicos.

“Estoy convencido de que en estos meses se han priorizado a los amigos por cuestiones políticas, por eso vemos que incluso los rotan de un cargo a otro sin tener resultados y hasta crean plazas inexistentes con tal de seguir apoyando y no dejarlos fuera, todo eso tiene que cambiar”, precisó.

Medina hizo referencia a personajes que apoyaron en la campaña política del gobernador, Carlos Rua, como el exgerente de Desarrollo Social, Víctor Belleza, quien a pesar de no haber tenido resultados, fue rotado al cargo de asesor generando cuestionamientos, asimismo, precisó que el exdirector del Prider, Noe Cruz, pasó a otro cargo en un proyecto que había sido ‘inventado’, pero con la misma remuneración y finalmente al caso de Faustino Rimachi, quien habría laborado en la región sin tener vínculo laboral, pero luego ganó una consultoría por un considerable monto de presupuesto y para realizar trabajos poco relevantes.

Se espera que esta situación pueda cambiar para el próximo año y mejorar los resultados.