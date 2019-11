Dante Medina: "No es necesario que el gerente venga como invitado a contarnos cuentos"

Luego que por mayoría, los consejeros, dejaran sin efecto la moción de interpelación al gerente general del Gobierno regional de Ayacucho Efraín Morote y pidieran que acusa como 'invitado, el consejero Dante Medina, manifestó que no seria necesario la presencia del funcionario porque sólo sería para que nuevamente les 'cuente un cuento' al pleno.

MOLESTO. El consejero cuestionó la posición de sus colegas, quienes a pesar de las críticas que hicieron en reiteradas oportunidades al ejecutivo por los problemas existentes, al momento de la votación hayan preferido respaldar al ejecutivo, generando suspicacias.

La principal observación fue que a inicios de este año, los consejeros aprobaran por unanimidad el nuevo reglamento Interno del Consejo, donde se establece como una atribución especial la interpelación y censura y al momento del debate, refieran que ejercer esta atribución sería ilegal.

Al respecto el consejero dijo que estas posiciones general suspicacias, incluso porque los consejeros que argumentaron esta ilegalidad, fueron parte de la comisión que actualizó el reglamento.

“No se entiende la posición de los colegas, primero se oponen a la interpelación que no era otra cosa que citar al gerente para que responda algunas interrogantes sobre los problemas del ejecutivo y luego votar si lo censuraban o no, de acuerdo a lo que ellos analizaban, pero ellos dijeron que no”, refirió.

Acotó que pese a la negativa, los consejeros pidieron citar al gerente a la próxima sesión a fin informar sobre estas deficiencias que se tuvo para la baja ejecución, al cual dijo que no era necesario.

“Para que le vamos a convocar de nuevo, para que venga y nos cuente otro cuento, para que se comprometa y no cumpla como ya pasó tantas veces, mejor no, ya no es necesario”, concluyó.