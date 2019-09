Deficiencias en la ejecución de presupuestos públicos perjudica la economía de la región

Síguenos en Facebook

Al noveno mes del presente año fiscal, las principales instituciones públicas muestran una deficiente ejecución de los presupuestos. Al respecto, el gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho, Iver Quispe, manifestó que esta situación perjudica la economía de la región, debido a que el dinero no ejecutado deja de generar divisas a favor de la región.

EVALUACIÓN. Según precisó, en caso del Gobierno Regional de Ayacucho, estar con 20% de avance en nueve meses de gestión, es preocupante, debido a que faltan apenas tres meses para culminar el año y la mayor cantidad de presupuesto no será ejecutado y en caso de algunos rubros, correrían riesgos de ser revertidos.

"El perjuicio va en el tema económico empresarial, porque ese dinero que debió circular y mejorar la economía de la región, se quedará estancada y esto realmente genera malestar, principalmente en el sector empresarial", refirió.

Resaltó que esta situación sería porque las autoridades y funcionarios del gobierno regional y los gobiernos locales son nuevos, quienes aún no tienen la capacidad para generar dinamismo para utilizar este recurso del Estado.

Agregó que ante esta situación, desde la Cámara vienen evaluando la posibilidad de organizar actividades académicas, donde los funcionarios y servidores encargados del tema presupuestal de las instituciones puedan recibir capacitación sobre algunos alcances de contrataciones a fin de mejorar estas cifras.

"Lo ideal sería cerrar el año con 80 ó 90%, pero lamentablemente esta meta no se va cumplir porque en tres meses no se va poder correr en el gasto, no hay dinamismo en la economía", dijo.

Por otro lado, Iver Quispe, señaló que en el presente año Ayacucho registró tasas muy bajas en el crecimiento económico a diferencia de otras regiones porque no hay mayor inyección de recurso y por ende no hay generación de empleos", finalizó.