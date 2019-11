Diego Minaya: “Pelearemos con Todo”

Síguenos en Facebook

El jugador de Ayacucho FC, Diego Minaya, se refirió al partido que enfrentarán ante la San Martín y dijo que pelearán con todo por conseguir la clasificación a la Sudamericana.

Manifestó que hace años los ‘zorros’ no están en una posición tan expectante y no dejarán pasar la oportunidad.

“Pudimos sacar puntos importantes, ahora estamos en una posición buena que el club no pudo pelear hace años, entonces, estamos felices por todo el sacrificio que hicimos y estamos peleando todo en este último partido”, señaló el miembro del cuadro libertador.

Asimismo, se refirió a su condición física y técnica lograda, tras la lesión que sufrió. “Después de mi lesión tuve bastante continuidad, me esforcé, después de una lesión es complicado regresar, no es fácil, pero gracias a Dios pude seguir jugando y no recaer en las lesiones”.

FORTALEZAS. Minaya también desatacó las fortalezas con las que cuenta su rival y la tranquilidad con la que enfrentarán este cotejo, teniendo en cuenta que ya salvaron la categoría.

“Todos saben que San Martín es un equipo complicado que juega muy bien grupalmente, pero nosotros estamos jugando una final, ellos ya salvaron, ya cumplieron el objetivo que querían ahora, seguro saldrán jugando con un partido normal, van a pelear un partido más, pero nosotros lo vemos distinto, nosotros estamos peleando una final”, puntualizó.

El equipo viaja hoy a la capital.