El Ministerio de Salud (Minsa) alertó que los casos de la Covid-19 en ocho regiones del país vienen incrementándose de manera preocupantes; sin embargo, Ayacucho no figura en dicha lista, pero eso no quiere decir que no hay casos nuevos en la región. De acuerdo al reporte de la Diresa, en la última semana se hanregistrado un aumento de casos, sumando 25 infectados, situación que no se observaba desde hace varios meses.

PUEDES VER I Hospital de Ayacucho pagó bonos Covid de forma indebida

Inclusive, la proyección es que la quinta ola del coronavirus estaría iniciando a mediados y a finales del mes de diciembre, justamente en plena celebración de las fiestas de navidad y el año nuevo.

Ante ello y para evitar mayores complicaciones en las personas, el sector salud recomienda a la población ayacuchana a continuar con las medidas preventivas.

Se recomienda el uso de mascarilla en ambientes cerrados o con aglomeración de personas como es el caso del transporte público (rutas de transporte urbano, transporte aéreo, buses interprovinciales, taxis y otros), y el lavado constante de manos.

“Debemos acudir a los establecimientos de salud y puntos fijos para completar la vacunación con la tercera (primer refuerzo) y la cuarta dosis (segundo refuerzo). Las vacunas previenen el riesgo de desarrollar cuadros graves de la enfermedad y la muerte”, indicó el titular de la Diresa, Walter Bedriñana.