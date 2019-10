Discordia entre consejeras por contrata de consultor para revisión de Plan Regional de Seguridad

Síguenos en Facebook

La contratación de consultores para la evaluación del Plan Regional de seguridad Ciudadana, por parte del Consejo Regional de Ayacucho generó cuestionamientos y discordia entre los miembros, debido a que la consejera por Huanta Cleofé Pineda acusó a la presidente de hacer dicha contrata sin consultar al peno.

ACUSACIÓN. Según el Reglamento Interno del Consejo (RIC), todas las decisiones se deben tomar de manera colegiada, pero la consejera Pineda, manifestó que la presidenta, Elízabeth Prado decidió son consultar a nadie la contratación de profesiones externos para hacer la evaluación al plan, sin antes haber debatido entre los consejeros, argumentando que éste tenía muchas deficiencias.

Al respecto, la consejera Prado Motoya, manifestó que en su momento comunicó al pleno sobre esta medida, donde ningún integrante se opuso. Además, resaltó que esta contratación se realizó debido a que entre los integrantes del pleno, no existe una comisión que se encargue sobre el tema seguridad ciudadana y era necesario que un profesional realice un estudio por la serie de falencias y observaciones que tenía el plan, motivo por el cual se contrató por una 'necesidad' que se tenía en ese momento y para avanzar los trabajos debido al recorte del tiempo para la aprobación del documento.

"Si los consejeros me decían que no se contrata, yo hubiera cancelado, pero yo elevé la propuesta ante el pleno y puse de conocimiento, sólo dos consejeros emitieron opinión, pero el resto no dijo nada, no se opusieron", dijo.

Esta contratación habría sido por la suma de cinco mil soles, la mitad para evaluar el plan y la otra mitad para elaborar una propuesta técnica.