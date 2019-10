Elízabeth Prado: "El consejo tiene que tomar una postura sobre el desempeño del gerente"

Síguenos en Facebook

Continúa la polémica. Luego que el gobernador Carlos Rua y el gerente general, Efraín Morote, aseguraran que el pleno del Consejo Regional de Ayacucho puede interpelar a los funcionarios, pero no proceder a censurarlos porque no está dentro de sus atribuciones, la presidenta del consejo, Elízabeth Prado, manifestó que de nada serviría este proceso de control en caso no se pueda tomar una postura clara sobre los funcionarios.

RESPONDE. En un primer momento, la consejera refirió que las observaciones que el ejecutivo hizo al nuevo reglamento interno del consejo no tienen un asidero legal, debido a que la argumentación sobre las atribuciones de los consejeros tiene serias inconsistencias. Es más, acotó que la justificación del asesor de la gobernación es casi la misma que se utilizó en la gestión del exgobernador, Wilfredo Oscorima, para evitar cuestionamientos a sus funcionarios.

La consejera resaltó que en caso de que las interpelaciones no tengan como fin una posible censura no serviría de nada, pues sólo sería para escuchar el sustento de los funcionarios que tantas veces lo hicieron en la presente gestión.

Agregó que ella considera necesario e importante que luego de escuchar el sustento del gerente, los funcionarios puedan tomar una posición sobre el desempeño del gerente, si es proactivo o no para una gestión o es necesario que dé un paso al costado.

“Que interpelación sería que sólo se le pregunte al funcionario, pero no se censure, ellos han venido tantas veces aquí a mi despacho para sustentar la ejecución presupuestal y se comprometieron en mejorar los porcentajes, pero hasta ahora no lo han cumplido”, precisó.

Prado Montoya, acotó que la baja ejecución no sólo es responsabilidad del gerente general, sino de todo el equipo y que las falencias vienen desde las Administración y Planeamiento y Presupuesto, sectores que deben ser evaluados por el gobernador para posibles cambios.