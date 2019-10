En HRA negaron atención por emergencia a joven que fue acuchillado en asalto

Síguenos en Facebook

Insólito, personal de salud del Hospital Regional de Ayacucho, negó la atención por emergencia a un joven víctima de un asalto que sufrió un corte en la cabeza. El argumento del personal fue que la situación del menor de edad no era grave y que con dicho corte 'no se iba a morir'.

LOS HECHOS. Según narró el joven, personas de mal vivir lo atacaron y arrebataron sus objetos de valor, pero al mostrar resistencia, lo golpearon y dejaron un profundo corte en la cabeza, a la altura de la oreja izquierda.

Según dijo, inmediatamente, acudió hasta el hospital de apoyo de Jesús Nazareno, debido que el ataque lo sufrió en este distrito, pero que en dicho nosocomio no había un médico cirujano, motivo por el cual el personal de serenazgo lo trasladó hasta el Hospital Regional de Ayacucho, donde el responsable del área de emergencia se negó a brindarle la atención.

El personal, quien no pudo ser identificado, le refirió al muchacho que su condición no era crítico y que por ende su vida no corría peligro y que no ameritaba una atención por emergencia

Asimismo, le refirió que debería contar con dinero para ser atendido y que en caso no lo tenga, acuda a la trabajadora social para que le brinde asistencia para ser atendido con el Sistema Integral de Salud (SIS). Al respecto el muchacho le refirió que si acudió donde la trabajadora social, pero que cuando volvió a buscarla ya no la había encontrado.

"Lamentablemente si quieren que cubra el SIS debe acudir a la posta donde corresponda, porque este hospital es de referencia y cubre los gastos cuando la vida del paciente corre riesgo, ahorita él es un paciente estable, no se va morir ni en dos o tres días no se va morir", le refirió.

Ante esta negativa, el menor de edad tuvo que salir de la sala de emergencias sin ser atendido.