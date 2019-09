Evalúan modificar presupuesto de proyecto Ancasccocha que Prider no podrá ejecutar

Luego que el proyecto de irrigación Ancasccocha ejecutado por el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider) quedara paralizado, un presupuesto ascendente a un aproximado de 70 millones quedará sin ejecutar durante el presente año. Al respecto, el gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho, Efraín Morote Huarancca, señaló que vienen evaluando la posibilidad de realizar las modificaciones presupuestales a fin de transferir los recursos a otros proyectos, pero que para ello se requiere la autorización del Ministerio de Irrigación y Riego (Minagri).

MEDIDAS. Precisó que por ser transferencias directas, el gobierno regional no podría realizar ninguna modificación, pero que se están haciendo las consultas para evaluar otras posibilidades y hacer uso a estos recursos.

Según anunció el funcionario, el proyecto Ancasccocha tiene problemas con los expedientes técnicos, motivo por el cual entrará a un proceso de actualización y levantamiento de las observaciones. El reinicio del proyecto se viene planificando para el 2020.

Resaltó que este proyecto es complejo, donde los funcionarios del Prider se han reunido con la comunidad y han hecho una evaluación técnica para reformular el expediente técnico que debe estar concluyendo para noviembre, para luego someterlo a un nuevo proceso de licitación para reiniciar la ejecución del resto de la obra desde abril del próximo año.

El funcionario agregó que los presupuestos pertenecientes al rubro 19, recursos de operaciones oficiales de crédito tienen un tratamiento especial y su propio procedimiento y no se pueden modificar de manera directa, pero que en caso no se apruebe la modificación, los recursos no serían revertidos, sino que quedarían para ser ejecutados como créditos suplementarios para el próximo año.

Acotó que en esta misma situación se encuentra la obra Pallcca que está paralizado por las mismas causas.