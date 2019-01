Evalúan situación tras declaraciones de gerente sobre PVL

Síguenos en Facebook

Luego que el gerente municipal afirmara que los productos que llevó el alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez a las zonas afectadas de Tutumbaru y Calincanto procedían del Programa de Vaso de Leche, la autoridad edil dice que se viene evaluando la situación porque no se puede tergiversar.

Hay que recordar que el pasado viernes 25 de Enero, el gerente, Rolando Sáez, admitió que los producto fueron sacados indistintamente de las dependencias que trabajan directamente con víveres en función al apoyo de complementación alimentaria o Programa de Vaso de Leche.

“Está en plena evaluación porque esa información no se puede dar de ninguna manera, no se puede tergiversar, pero tampoco yo como Yuri, como ciudadano, voy a decir he dado tanto para ayudar a mis hermanos, creo que es un acto que se da de corazón”, indicó la autoridad.

No obstante, la autoridad reconoció que se utilizó la camioneta municipal para trasladar los alimentos hacia las provincias de La Mar y Huanta, zonas afectadas por el deslizamiento de lodo.

Calificando de mentira el hecho denunciado por el abogado, Federico Arango Quispe, quien afirma tener pruebas que corroboran los hechos, el burgomaestre, añadió que existe una campaña de demolición de su gestión, cuando recién se están poniendo a trabajar.

Asimismo, señaló cuales son las noticias que deberían copar las primeras planas, en lugar de darle importancia a las decisiones que tomó como alcalde, y que lo llevaron a una denuncia penal.

Comunicado. A través de un comunicado, la entidad edil señaló que se viene desvirtuando el apoyo humanitario por intereses mezquinos de personas que quieren desestabilizar la gestión municipal; siendo su gerente, personal de confianza que el mismo designa quien admitió los hechos, ahora denunciados ante la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

Durante la conferencia de prensa, la autoridad edil evadió la pregunta del cambio de gerente, con el argumento de que ante un hecho de emergencia se debe actuar de inmediato.

Sin ser su jurisdicción, Gutiérrez señala que el día 17 de Enero, recibió la llamada del subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho, Octavio Ragas, comunicándole sobre el desastre.

Del mismo modo, a la llegada del jefe del Indeci, Ragas volvió a solicitarle una unidad vehicular para que los lleve hasta la zona del desastre.

Dijo además que, al momento de la emergencia, en el almacén no había alimentos para trasladar, por lo que decidió llevar esta ayuda, en cooperación con el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil.

Añadió que tuvo que dejar su Documento Nacional de Identidad en prenda para sacar los alimentos de un negocio ubicado en la salida hacia Huanta.

Finalmente, mostró el documento, donde el responsable de Vaso de Leche asegura que no se cogió productos.