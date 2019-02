Garay: "MI sueño es acabar con la anemia en la región"

Síguenos en Facebook

Su perseverancia hizo que Julio Joel Garay Barrios hallara una forma de reducir la anemia en la región de una forma rica y saludable combinando productos naturales y que incluso se desperdiciaban por el desconocimiento de su riqueza nutritiva.

Nacido en el centro poblado de Kimpitirique en el distrito de Sivia, desde muy pequeño Garay trabajo en el cultivo de cacao, mientras que al realizar las clases prácticas en la carrera de ingeniería agroindustrial se le ocurrió usar la sangre de los vacunos para reducir la anemia.

¿Cómo surge la idea de crear esta las galletas Nutrihierro? Un día fuimos al camal de Quicapata, ahí vi que la sangre de los bovinos lo desperdiciaban y se me ocurrió que mejor sería utilizarlo en un producto, al inicio pensé en unos panecillos o un panetón, pero éste no sería atractivo para los niños, es así como se me ocurrió las galletas, por ser de fácil consumo para ellos. Mi dilema era si podrían ser saladas o dulces, fue entonces que opte por la segunda ya que a los niños les llama más el dulce.

¿Qué te motivo a desarrollar esta idea? Al ver tanta anemia y desnutrición en la región, busque una solución que permitiera acabar con este mal. Desde muy pequeño con mi familia trabajamos en el cultivo de cacao. Estudie en el distrito de Sivia, pero mis dos últimos años de colegio estudie en la Institución Educativa Luis Carranza. Concluyendo el colegio ingresé a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga a la carrera de Ingeniería Agroindustrial, mi hermano s enteró de un programa llamado Beca 18, averigüé los requisitos para poder acceder y fue así que salí seleccionado, cubriendo así los cinco años de mi carrera mediante una beca.

¿Cuándo nace este proyecto? Este proyecto nace en 2015. Al comienzo la sangre coagulaba y las galletas eran muy duras, otras se ranciaban, eran incontables horas las que me pasaba en al laboratorio porque quería lograr una galleta comercial hasta que logré que eso ya no ocurriera, sin embargo, surgió la dificultad del olor, pues la sangre se sentía es así como pensé, ¿por qué no usar el cacao?, fue así que llame a mis padres para que me mandaran del Vraem (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), Cuando me lo enviaron lo hicimos chocolate, introduciéndolo así a los ingredientes de la galleta, dejando se sentirse la sangre.

¿Cómo compruebas que tu producto ayuda a reducir la anemia? Para comentarle, mi tesis era sólo la formulación, pero yo quise ser más ambicioso y saber si es que funcionaba pues teóricamente estas si debían funcionar, pero me quedaba cierta duda, Fuimos hacer u plan piloto en Mollepata con niños de 5 y 6 años que habían sido diagnosticados con anemia, inicialmente fueron dos paquetitos diarios, bajo la supervisión de la profesora ellos consumieron durante dos meses y lograron salir del cuadro.

Quise corroborar una vez más mientras realizaba mis prácticas preprofesionales en Alpachaca, hicimos la misma prueba con el apoyo de la empresa Solid Perú y en un mes los niños redujeron a la anemia. Llegó un momento en el que se me estaban agotando los recursos y fueron las madres de los niños quienes entregándome sus productos continúe.

¿Qué esperas de este proyecto que logró cambiar la vida de muchos niños? Siempre mi sueño fue reducir la anemia en la región, porque somos ayacuchanos, pero que ahora gustosamente podremos trabajar a nivel nacional. Hemos empezado a desarrollarnos en este garaje con un préstamo que obtuvieron mis padres y realmente me siento emocionado cumpliendo esta meta que desde hace cinco años me trace.

¿Qué sientes cuándo escuchas que en la región se incrementó la anemia? Sinceramente me causa mucho asombro, porque con tantos productos que compra el Estado para poder reducir ya debió bajar los índices de anemia en la región, por eso las galletas serán accesibles a la población, quienes lo desean comprar estará a un precio módico.

¿Hay regiones interesadas en el producto? Si hay mucho interés, hemos conversado con la región Huancavelica a través del Gobierno Regional de Ayacucho, son 19 distritos en los que entraremos con fuerza. Mientras que aquí estamos viendo para ingresar con un proyecto de inversión pública.

La población de Casacancha viene exigiendo el mantenimiento integral de carretera que une esta zona con Ayacucho debido a que deben recorrer largos tramos a pie o a caballo con sus productos debido a que las rutas de transporte que van por la zona no quieren llegar hasta donde está establecido debido al mal estado de la carretera.

Frente a ello, el regidor de Huamanga. Eulogio Méndez, instó a los representantes del Instituto Vial Provincial para que lo acompañen a verificar la zona, hallando que dicho órgano público descentralizados, sólo realizó mantenimiento rutinario; es decir, parchar huecos con tierra cunado se requiere maquinaria para afirmar debido a que las constantes lluvias deterioraron la vía.