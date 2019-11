Gobernador admite error en filtro a funcionarios y retira del cargo al director del Prider

Síguenos en Facebook

Luego de conocerse la sentencia condenatoria en contra del director del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider), Leoncio Martínez, el gobernador regional, Carlos Rua Carbajal manifestó que su gestión no avalará ninguna irregularidad ni casos de corrupción, por lo que el funcionario deberá presente su carta de renuncia de manera inmediata.

LIMITACIÓN. La autoridad regional admitió que aún se tiene deficiencias en el filtro a los antecedentes de los funcionarios, por lo que esta sentencia del director del Prider no fue detectado en su momento, sin contar que el funcionario tampoco habría sido honesto, debido a que no informó sobre su situación legal ni la inhabilitación en su contra.

“La decisión es concreta, cuando un funcionario tiene sentencia es retiro de la institución y el director tiene que presentar su carta de renuncia”, precisó el gobernador.

La autoridad lamentó que el funcionario no haya informado sobre sus antecedentes, pero anunció que se tomarán las medidas correctivas con la inmediata renuncia del profesional.

Según indicó, uno de los motivos para que el filtro no haya detectado esta sentencia e inhabilitación sería porque el Poder Judicial no tiene sistematizado esta información y que al momento de la consulta no arrojó nada. Agregó que esta situación no favorece al control eficiente de los funcionarios que ocupan cargos en distintos sectores.

En otro momento, el gobernador manifestó que el funcionario habría estado chocando con varios intereses en este sector quienes buscaron su destitución del cargo, pero que pese a ello el compromiso continúa que ningún funcionario suyo debe tener antecedentes negativos, por lo que se continuará evaluando los antecedentes de todos los funcionarios.