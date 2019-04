Gobernador anuncia cambio de funcionarios en próximos días

Síguenos en Facebook

A casi cuatro meses de gestión al frente del GobiernoRegional de Ayacucho, el gobernador, Carlos Rua Carbajal, anunció que se está evaluando realizar el cambio de funcionarios en algunos sectores de la institución, sobre todo en aquellos donde no se cumplieron las expectativas y metas programadas.

EVALUACIÓN. La autoridad regional manifestó que en este tiempo se realizaron evaluaciones y concluyeron que se requiere hacer ajustes en los cargos, pero que este anuncio lo dará en los próximos días en una conferencia de prensa, donde también se haría la presentación de los nuevos profesionales.

Según refirió, en los últimos días estuvieron ocupados con las actividades por Semana Santa, pero que a partir de la fecha continuarán con los trabajos pendientes con normalidad.

“Ya tenemos algunos sectores en mente, estamos haciendo algunos ajustes, pero en su momento se estarían ”, precisó Rua Carbajal.

Hace un mes, el titular de la DirecciónRegional de Salud, Walter Bedrillana, puso su cargo a disposición, pero el gobernador no lo aceptó, ratificando la confianza. Durante la presentación del informe de cien días de gestión, el gobernador manifestó que no era partícipe de realizar cambios de funcionarios de forma permanente, debido a que ello no permite el normal avance de los trabajos, por ello que no aceptó dicha renuncia, pero ahora al parecer aceptar esta renuncia sería una de las opciones.

Otro sector en la mira para ser cambiado sería la titular de la DirecciónRegional de Comercio Exterior yTurismo, donde hubo algunos inconvenientes, sobre todo con los errores en la impresión del programa general de Semana Santa, donde la misma vicegobernadora, Gloria Falconí manifestó que se determinaría las responsabilidades.