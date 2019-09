Hospital regional se queda sin neurocirujano

Síguenos en Facebook

En la actualidad, los accidentes de tránsito son constantes y a consecuencia de este problema se registran muchas veces pacientes con un traumatismo encéfalo craneano; sin embargo, el Hospital Regional de Ayacucho (HRA), el más importante de la región, se quedó sin neurocirujanos.

El Informe N° 264-2018-HR, confirmó esta preocupante situación. Según el documento, firmado por el jefe del Departamento de Cirugía, David Laura De la Cruz, el nosocomio no contará con los mencionados especialistas desde el 1 al 21 de setiembre del presente año.

“No se atenderá en emergencia ni en consultorios externos. Se informa para que comunique a los órganos que corresponda y tome las previsiones del caso”, señaló Laura en el informe, el mismo que fue enviado al director ejecutivo del HRA, Jorge Rodríguez Rivas, a través de mesa de parte el 2 de setiembre.

ORIGEN. Al respecto, David Laura, detalló que el problema se originó, porque los neurocirujanos quieren evitar problemas por la doble percepción de sueldos; es decir, los tres especialistas que llegan al hospital regional a apoyar en la atención de los pacientes, a través de la modalidad de servicio por terceros, tienen vínculo laboral en diferentes establecimientos de salud de la ciudad Lima.

“Ellos tienen miedo a ser sancionados por los órganos competentes, porque en este caso hay una doble percepción y todos sabemos que eso está prohibido por la ley”, mencionó el galeno.

Pese a esta situación, en el HRA han tratado de buscar soluciones, con la finalidad de no perjudicar a los pacientes que llegan con lesiones muy graves en la cabeza o en la columna producto de accidentes de tránsito o fuertes caídas de diferente tipo.

Por esta razón, hasta la fecha han logrado contratar y garantizar la permanencia de los especialistas que son fundamentales en la ciudad de Ayacucho, pero para este mes se generó el mencionado inconveniente.

“Yo conversé con ellos y les dije que no me importa si me procesan a mí, pero quiero garantizar la atención de la población, por eso, ahora me han informado que una vez que ordenen sus procedimientos regresarán para el mes de octubre”, agregó.

Traslados. La falta de neurocirujanos en el nosocomio ocasionará que los pacientes más graves, que requieren una intervención quirúrgica especializada, serán trasladados lamentablemente a un establecimiento de salud de mayor complejidad de Lima.

Esto generará mayores gastos a los familiares y los más perjudicados serán las personas de escasos recursos económicos de Ayacucho e incluso de regiones vecinas, quienes son evacuados hasta el HRA.

Frente a este tema, Laura espera que las autoridades del gobierno regional y los funcionarios del sector salud tomen cartas en el asunto y brinden una solución inmediata.

Cabe señalar que un neurocirujano que trabaja por terceros labora en la ciudad 12 días; por ello, se contratan como mínimo tres para atender la gran demanda.

Finalmente, informó que otro de los motivos por el cual los neurocirujanos se podrían negar a trabajar en Ayacucho es la reducción de sueldos que se pretende realizar en el nuevo hospital. Por ejemplo, en la actualidad, un médico especialista gana 7 mil 500 soles, pero una vez que funcione los nuevos ambientes ganarán 6 mil 800. “Esta disposición lo dio el Minsa y así lo dio a conocer el propio director”, señaló preocupado.