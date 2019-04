Inestabilidad caracterizó los cien días de gestión

Síguenos en Facebook

Hoy se cumple los cien primeros días de gestión del alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez Gutiérrez, la misma que se ha caracterizado por constantes cambios en las áreas y por las poses fuera de lugar de la autoridad edil ante diversas circunstancias.

Desde la campaña política, la autoridad provincial recalcó que su prioridad, de ganar las elecciones era garantizar el consumo de agua potable y el saneamiento básico a fin de reducir la anemia y la desnutrición principalmente en los niños; sin embargo, de acuerdo a los últimos decretos y a las mismas declaraciones del propio Gutiérrez, no hay presupuesto en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

“Ministerio de Vivienda no tiene un sol, así nos han manifestado; sin embargo, nos manifestaron en cuanto un proyecto se caiga, ustedes pueden encajar con sus nuevos proyectos”, refirió la autoridad edil.

Situación que causa ciertas suspicacias, puesto que en la provincia de Huanta se consiguieron mas de S/ 30 millones e incluso, muy cerca no más, Socos consiguió S/19 millones.

Logros. Entre los aciertos de la actual gestión, el alcalde señaló que existe un presupuesto gestionado a través del patronato Pikimachay, quienes harán posible que en un mes se ejecute un proyecto para contrarrestar la anemia por S/ 3 millones de soles mediante la modalidad de obras por impuestos. Asimismo, señaló que mediante Pro Vías Nacional existe un proyecto regional que incluye a parte de Huamanga (Niño Yucaes, Valle de Muyurina y distrito de Quinua) por más de S/ 200 millones.

Otro de lo conseguido por esta gestión son la firma de algunos convenios que buscan mejorar la calidad de vida de la población, como por ejemplo el acuerdo con Aeropuertos Andinos Proyecto “ para el mantenimiento vial con Asfalto frezado en las calles de Ayacucho, que comprende la avenida Javier Pérez de Cuéllar, Calle Breña, Vía Los Libertadores, Vía Evitamiento cono Norte, Vía Evitamiento cono Sur (zoológico) los cuales son la cara de la ciudad ante la llegada de cientos de turistas durante las festividades de Carnavales y Semana Santa.

De igual modo, escogieron cinco obras por continuidad las cuales fueron lanzadas y a la fecha se vienen inaugurando dos, una que comprende el pasaje Callas y los jirones Los Olivos, Saucos y el Amarili de la Asociación Santa Lucía y la segunda en el pueblo joven Yuracc Yuracc.

Desaciertos. La gestión de Gutiérrez comenzó algo accidentada y con errores, pues desde un inicio no contó con el cuadro de funcionarios que asumirían cada cargo, incluso los que anunciaron no llegaron a asumir como fue el caso de Lincoln Onofre, quien fuese voceado como gerente municipal y que finalmente terminó como asesor ad honoren.

Como segundo error trascendental, el alcalde convocó a la primera sesión de apertura del año, donde se incluyo al señor Arístides Apaico, quien aun no contaba con la credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones. Hecho que provocó la anulación de algunos acuerdos de Concejo Provincial.

Luego los regidores se quejaron porque su medallas llevaban el nombre del alcalde, cuando sólo debería llevar el tiempo de la gestión como ocurrió en otras gestiones, en ese sentido el regidor Alex Vargas solicitó el cambio respectivo.

Los encontrones en sesión de concejo no cesaron, pues en la conformación de las comisiones permanentes, el burgomaestre y la regidora Karolan Suárez, tuvieron un episodio cuestionable pues se le menosprecio a la concejal por sólo contar con el grado de bachiller, aspecto que no es requisito para conformar los grupos de trabajo, puesto que para ser autoridad no es imprescindible, más si para los cargos funcionales.

Hecho que llama la atención, pues en las convocatorias realizadas por la entidad edil se viene otorgando como ganadores a varios bachilleres.

Posteriormente, tras la caída de constantes lluvias en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro y tras los huaicos en la zona de Calicanto, el alcalde llevó ayuda humanitaria hacia la zona, no obstante, fue denunciado por un abogado, debido a que dichos productos habrían sido extraídos del Programa de Vaso de Leche (PVL), cuando no era su jurisdicción, hecho que ademas fue corroborado por el entonces gerente municipal Rolando Sáenz y que posteriormente fue negado por Gutiérrez.

Tras estos cuestionamientos, la autoridad edil decidió no brindar declaraciones a los medios de comunicación, mostrándose reacio, situación que fue emulada posteriormente por el segundo gerente municipal, Rubén Antonio Jeri Vega a quien se le tuvo que solicitar de manera escrita a fin que de declaraciones.

Otro desacierto habría sido la selección de proyectos de continuidad, lo mismo que causó el desastre en la zona de Huancasolar, obra que se inició en el mes de octubre de 2018 y que a más debía concluir en el febrero, pero que en su defecto reinicieron la obra a fines del segundo mes del año y con las lluvias cayó un alud que generó cuantiosas pérdidas económicas. Situación que fue responsabilizada a la anterior gestión.

Cambios. En cuanto a los cambios de funcionarios, en la gerencia municipal, se tuvo dos y una encargatura, el primer gerente fue cambiado debido a que no estaba habilitado.

Algunas áreas aun conservan a los funcionarios de la gestión de Hugo Aedo como es en el caso del Procurador , Planeamiento y Presupuesto y el responsable de Ejecución Coactiva.

Áreas álgidas como Comercio y Mercados siguen sin jefe, luego que dos funcionarios renunciaron y a otro lo rotaron a Ecología y Medio Ambiente.

En la gerencia de transportes hasta hace unos días también estuvo acéfala y sólo un funcionario se hacia cargo de las tres áreas.

Las únicas áreas que conservaron a sus funcionarios fueron la Gerencia de Desarrollo Territorial y Desarrollo Humano.

Mientras que las Gerencias de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico ya tienen un cambio. Hay que precisar que en el caso del segundo continúa con un encargado.

En el área de imagen institucional ya han pasado dos jefes de imagen y con el recientemente designado serían tres los profesionales que corresponden a esta gestión.

Viajes. El alcalde viajo a Bilbao y a España a compartir experiencias exitosas.

Observaciones. Entre las observaciones que dieron pie a indicios irregulares, se tiene el proceso CAS N°02 que hasta el momento no se anula pese a que la Defensoría del Pueblo lo recomendó.

Finalmente, la población espera la rendición de la autoridad edil y la demarcación del rumbo para los siguientes años hasta el 2022.