Juegan la fecha 15 de la Copa Federativa 2019

Mañana a partir de las 8:00 horas en los estadios San Vicente de Totora y Muyurina, se disputará la fecha 15 de la Copa Federativa 2019, en las categorías sub 13, sub 15 y sub 17.

En Totora juegan: Sporting Wari Vs. Academia Semilleros (sub 13), Ayacucho FC Junior Vs. Ayacucho FC (sub 13), Real Ayacucho Vs. Carmen Alto (Sub 15), EF Universitario Vs. Real Ayacucho (sub 13).

Mientras que en el reducto de Muyurina jugarán: EF Universitario Vs. Ayacucho FC Junior (sub 15), Sporting Wari Vs. EF Nueva Generación Huanta (sub 15) y Player Villafuerte Vs. Real Ayacucho (sub 17).

La fecha 16 se juega mañana.