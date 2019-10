Juegan la fecha once en la Copa Federativa

Síguenos en Facebook

Mañana a partir de las 8:00 horas se jugará la fecha once de la Copa Federativa 2019. Los encuentros se disputarán en dos escenarios deportivos en las categorías sub 13, sub 15 y sub 17.

En el estadio Totora se enfrentarán: Ayacucho FC Junior Vs. Retamas FC (sub 13), Ayacucho FC Vs. Academia Semilleros (sub 13), Sporting Wari Vs. EF Universitario (sub 13), Nueva Generación Huanta Vs. Carmen Alto (sub 15) y CEFDA Vs. Municipal de Huamanga (sub 15).

Mientras que en el estadio Muyurina entran a duelo: Ayacucho FC Vs. EF Universitario (sub 15), Sporting Wari Vs. Ayacucho FC Junior (sub 15), CEFDA Vs. Real Ayacucho (sub 17), Player Villafuerte Vs. Ayacucho FC Junior (sub 17) y Nueva Generación Huanta Vs. Sporting Wari (sub 17).