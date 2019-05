Juegan una fecha más de menores en liga de básquet

Síguenos en Facebook

Mañana a partir de las 15:00 horas en el coliseo cerrado Ciudad de Caracas se jugará una fecha más del campeonato de selección de menores 2019, categorías Sub 14 y Sub 17.

En esta jornada se enfrentarán: Froebel Vs, San Antonio (Sub 14 damas), Unsch Vs. Froebel (Sub 14 varones), San Antonio Vs. Jean Piaget (Sub 17 damas) y San Antonio Vs. Abjas (Sub 17 varones).

Asimismo, la siguiente fecha se jugará mañana, en el coliseo desde las 8:00 horas se medirán: Legión Vs. Unsch (Sb 14 damas), Dos de Mayo Vs. Ayacucho (Sub 14 varones), Cirbaw Vs. Unsch (Sub 17 varones), Civil Vs. Ayacucho (Sub 17 varones) y Froebel Vs. Ayacucho (Sub 17 damas).