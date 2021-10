No cabe duda que los sueños están hechos para ser cumplidos y esa frase la puede corroborar Julio Garay, ingeniero egresado de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, quien inauguró su nueva planta de elaboración de galletas Nutri H.

Este joven emprendedor, ahora es ejemplo de sus familiares y sobre todo de la juventud ayacuchanos que, ahora tienen un nuevo modelo de superación e inspiración.

“Mi sueño fue ser una persona reconocida y lograr el éxito, como todo joven universitario que busca forjar su futuro; pero no sabía cómo hacer y no tenía el dinero suficiente. Pero ahora me despierto por las mañanas y es cuando me doy cuenta que cumplí uno de mis sueños y eso es gratificante”, señaló en declaraciones para Correo.

Julio Garay es un hijo ilustre para Ayacucho, por haber llevado el nombre de esta tierra a toda América Latina tras su participación en el concurso internacional de emprendimiento de canal History Channel, siendo el ganador con su innovador producto, conocido ya en todo el Perú, las galletas Nutri H, cuyas propiedades nutricionales se encuentran dirigidas a combatir la anemia y desnutrición.

INNOVANDO SU EMPRESA A LA VANGUARDIA

Gracias a este premio, Julio Garay, logró adquirir sus primeras máquinas de elaboración de galletas de última generación, contrató a ingenieros en alimentación, estudiantes y egresados de la Unsch, así como a familiares para edificar lo que es hoy su emporio de galletas que llegan a todas partes del Perú, siendo los municipios rurales los más solicitados a fin de ser entregados a sus pobladores con anemia.

Ahora, desde su planta industrializada donde continuará con la fabricación, no solo de las galletas, sino también de chocolates y la novedad son el panetón H, con propiedades nutricionales.