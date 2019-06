Kiara Arango: “Es un honor representar al Perú y Ayacucho”

Síguenos en Facebook

Tras destacar en los campeonatos nacionales y traer varias medallas para la región, la judoca Kiara Arango decidió viajar a la capital para entrenar con la preselección nacional y luchar un cupo en el selectivo ‘blanquirojo’, ahora, dos años después, está considerada dentro del equipo que representará al Perú en los siguientes Juegos Panamericanos Lima 2019.

Esta noticia llenó de mucha felicidad a la atleta, quien tiene claro el objetivo para esta competencia: ganar una medalla en la categoría -57 kilogramos.

“Hace 2 años llegué a Lima para poder entrenar con la preselección y poder cumplir mi sueño deportivo. Me costó mucho trabajo poder llegar donde me encuentro ahora, las competiciones, las lesiones, hacer el peso, muchas cosas que influyeron en mi rendimiento deportivo, sin embargo, me esforcé en todo momento para lograr mis objetivos trazados”, dijo la atleta ayacuchana.

DESTACA. Sobre la aparición de su nombre en la lista que hizo pública la Federación Peruana de Judo señaló: “es un honor representar al Perú y a los ayacuchanos en esta importante competencia”.

Actualmente Arango está siguiendo entrenamientos a doble horario, en las mañanas está haciendo físico y en las tardes judo, la rutina va de lunes a sábado.

La judoca Brillith Gamarra es otra de las atletas ayacuchanas que será parte de esta competencia, en la categoría -52 kilogramos.

Asimismo, en ciclismo los referentes locales Royner Navarro y Ludy Fernández serán los que sacarán cara por Ayacucho y el Perú.