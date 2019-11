Lamentan poca capacidad para gestionar recursos

Síguenos en Facebook

Tras la publicación de la Ley para el año fiscal 2020 y al ver que la provincia de Huamanga no fue favorecida con el financiamiento de ningún proyecto de inversión pública, dos de los once regidores lamentaron la poca capacidad de gestión que tiene el alcalde Yuri Gutiérrez y su equipo técnico.

Recordemos que hace unas semanas el regidor de Huamanga, Eulogio Méndez, advirtió que la entidad edil no contaba con los expedientes para la gestión de recursos pero los funcionarios insistieron que si y que estaban a la espera de financiamiento; no obstante, en la relación de proyectos priorizados no figura ninguno.

"No se trata sólo esperar los recursos que nos asignan por Foncomun o RDR (Recursos Directamente Recaudados) para ejecutar proyectos en Huamanga, es preocupante que no se haya trabajado en el tiempo correspondiente por ello solicitaremos una explicación detallada", indicó Méndez.

Responsabilidad . Para el concejal, Javier Morales, existen responsabilidades por parte de los funcionarios y de la misma autoridad, toda vez que se debió proyectar obras a corto, mediano y largo plazo.

Asimismo, señaló que la entidad no tenía proyectos de continuidad de gran envergadura.

"Estoy solicitando un informe detallado para el viernes , porque hay municipalidades pequeñas que si han conseguido presupuesto, pese a que la autoridad ha realizado viajes a la ciudad de Lima", indicó Morales.