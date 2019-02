Larrea deja la gerencia de Seguridad Ciudadana y asume Marcelino Paucca

Síguenos en Facebook

Al concluir el mes de Enero, el alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez decidió reemplazar al gerente de Seguridad Ciudadana, Aquíles Larrea por el exalcalde del distrito de Carmen Alto, Marcelino Paucca.

Fuentes cercanas al funcionario comentaron que en el transcurso de la mañana de ayer la autoridad edil y el nuevo funcionario llegaron hasta las instalaciones de la central de Serenazgo de la provincia de Huamanga, tras reunir al personal, la autoridad comunicó la decisión, dejando sorprendido al funcionario en cese.

Al comunicarnos vía telefónica el exfuncionario corroboró que no habría recibido comunicación previa acerca de la decisión, por esa razón dijo estar sorprendido. Añadió que no le dieron explicaciones acerca de la designación.

Experiencia. Larrea viene de ser jefe de Seguridad Ciudadana en el distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray; anteriormente fue jefe de la unidad de proyectos en el distrito de Jesús Nazareno. Entre sus logros refiere los proyectos de seguridad ciudadana en ambas municipalidades.

“Me tomó por sorpresa, se me entregó mi resolución y agradecimiento y el nombre de quien me sucedería en el cargo, aun desconozco la razones, pero no tengo problemas en retirarme”, señaló el exfuncionario.

En el caso de Paucca, es de profesión ingeniero, fue dos veces alcalde de la comuna carmenaltina y hace poco estuvo a cargo del SEM del Gobierno Regional durante el periodo de Wilfredo Oscorima. Hay que precisar que en Carmen Alto reciente gestionó un proyecto de seguridad ciudadana.

De acuerdo al manual de organización de funciones, señala en el funcionario que ocupe el cargo debe cumplir los requisitos de contar con título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad con colegiatura y habilitación; así como capacitación especializada en el área y experiencia en la dirección de programas.

Evaluación

Larrea señaló que en un mes es improbable tener resultados y lamentó que no se esperara cumplir los 100 días