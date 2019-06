Magno Ortega: “El gobernador y sus funcionarios están pateando el tablero”

Síguenos en Facebook

Para el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), Magno Ortega, el inicio del proceso de transferencia del nuevo hospital, ordenado por le Gobierno Regional de Ayacucho, refleja que el gobernador, Carlos Rua, y sus funcionarios están desestimando los compromisos que asumieron.

Ortega señaló que están ‘pateando el tablero’, pues en el compromiso de campaña y los acuerdos tomados en estos primeros meses de gestión está promover el funcionamiento paralelo de ambos hospitales (el II.2 y el III.1) , sin embargo, el proceso de transferencia estaría dando otro mensaje.

“El problema no es entre el gobierno regional y la sociedad civil, el Frente de Defensa, el problema está arriba en el ejecutivo, para eso necesitamos estrechar nuestros esfuerzos, elevar la propuesta a Lima, al ejecutivo nacional, quien tiene que dotarnos de presupuesto. Si ahora la gobernación y sus funcionarios dan una serie de pasos, no construimos la propuesta que debe ser el instrumento con el cual nosotros asistimos a la exigencia, entonces prácticamente es una burla, es una traición al pueblo de Ayacucho”, señaló el dirigente.

Refiriéndose a los presuntos malos manejos, de los cuáles se advirtió en estos últimos meses, acotó: “estamos no solo sintiendo, sino se está evidenciado que estamos marchando hacia borrón y cuenta nueva , eso no lo vamos permitir, estos actos de corrupción que son evidentes, que están ahí y no necesitan mayores investigaciones”.

ACCIONES. Ortega informó que esperarán hasta la primera semana de julio para ver si el gobernador reflexiona, de lo contrario, para esta fecha estarán emitiendo un pronunciamiento y tomando las acciones respectivas.

“Estamos hablando de la convocatoria a movilizaciones con las bases”, puntualizó.