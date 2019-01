Nova Geracao listo para campeonato nacional

Síguenos en Facebook

La escuela de fútbol Nova Geracao Brasil-Perú quedó listo para enfrentar la etapa nacional de Creciendo con el Fútbol, el mismo que se disputará el próximo 6,7 y 8 de febrero en el distrito de Chancay en Huaral.

Los dirigidos por Wesley Da silva participarán en la categoría sub 10. Para ser parte de esta competencia tuvieron que imponerse en la etapa provincial y regional.

“Estamos trabajando muy fuerte para afrontar esta nueva etapa nacional sabemos que será un campeonato fuerte, pero estamos seguros de dejar bien en alto el nombre de nuestro Ayacucho”, dijo Da Silva con respecto a esta competencia.

Es importante señalar que este certamen reunirá a más de mil niños en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, asistirán las 24 regiones del Perú, todos con el objetivo de lograr la medalla.