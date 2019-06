Población castiga públicamente a menores por intentar robar y asesinar a mototaxista

Síguenos en Facebook

Castigo público. Las autoridades y pobladores de la comunidad alto andina de Mio Patasucro, en la provincia de Huanta lograron detener y capturar a dos menores que habrían intentado robar y asesinar a un humilde padre de familia.

LOS HECHOS. La víctima Gilberto Quispe, narró que ambos menores le tomaron una carrera hacia la comunidad de Ccanis, pero en cierto tramo del trayecto, uno de ellos lo sorprendió y agarró por la espalda y el cuello, mientras que el otro menor procedió a arrebatarle su dinero y algunos objetos de valor.

Durante el forcejeo, la víctima logró desquitarse y huir del lugar, sin embargo fue perseguido y alcanzado. Posteriormente, el otro menor se le lanzó encima e intentó asfixiarlo aduciendo que en caso lo dejaban con vida, la víctima los denunciaría e involucraría en un problema legal con la policía.

“Pese a mis súplicas no me hicieron caso, además me persiguieron lanzando piedras y cuando me alcanzaron dijeron que los denunciaría con la policía y que por eso me iban a matar”, precisó angustiado.

Por suerte, durante el escape, la víctima logró gritar y pedir auxilio, el mismo que fue escuchado por los vecinos de la comunidad cercana, quienes se encuentran organizados para defenderse ante la inseguridad y enseguida iniciaron la persecución a los menores, logrando capturarlos.

La enardecida población, hizo justicia con sus propias manos, procediendo a atar de pies y manos a un poste a ambos menores para castigarlos públicamente en la plaza principal.

Según refirieron algunos vecinos, se trataría de los hijos de algunos comuneros, motivo por el cual los propios progenitores fueron los que iniciaron el castigo público y lanzaron látigo, advirtiendo que en caso se vuelva a repetir, el castigo sería peor.

Horas más tarde llegó personal policial y trasladó a ambos a la Comisaría a fin de realizar las investigaciones y determinar responsabilidades.