Presentan observaciones técnicas a proyecto Angasccocha

En la mira. Así se encuentra el proyecto de irrigación birregional Angasccocha en la provincia de Parinacochas, debido a que presenta una serie de observaciones técnicas por deficiencias en el expediente técnico y de no ser reformulado y corregido, podría generar daños a zonas aledañas.

VERIFICACIÓN. El representante del Colegio de Ingenieros de Ayacucho y especialista en proyectos de irrigación, Jaime Sánchez Isla junto a la comisión de Infraestructura del ConsejoRegional de Ayacucho, realizaron una verificación al proyecto, donde se pudo recoger las deficiencias que se tiene en el proceso de ejecución.

Según informó, se siguieron procedimientos que no garantiza que la obra llegue a buen punto en caso no se tomen medidas correctivas. Para empezar, dijo que el Consorcio que ganó la licitación y viene ejecutado el proyecto no tiene experiencia en proyectos similares y que tampoco tiene la capacidad técnica para pantallas impermeables con Inyecciones que es lo que se requiere en Angasccocha.

También refiere que se realizó cortes y canteras reubicando puntos en zonas inadecuadas que a futuro podría generar colapsos de la presa afectando a comunidades aledaños.

Advirtió que el proyecto incluso tiene observaciones de la Autoridad Nacional del Agua por la serie de deficiencias en la parte de geotecnica, además de trabajos sin sustento sólo bajo ‘supuestos’

Añadió que en el Flanco Izquierdo que es la zona donde radica el problema, se ha presentado filtraciones que están por encima de los 200 litros por segundo a pesar de los trabajos realizados por la contratista y que el supervisor no realiza ningún control.

Ante esta situación, el especialista recomendó al Gobierno Regional de Ayacucho, mediante el Programa Regional de Irrigación y DesarrolloRural Integrado (Prider) reformular el expediente técnico y tomar las medidas correctivas, Asimismo, dijo que el informe elaborado, será sustentado ante el Consejo Regional de Ayacucho a fin de que tomen las medidas correctivas.