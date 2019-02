Quispe Yucra fue dado como desaparecido y pese a ello ediles le piden descargo

Síguenos en Facebook

Además del dolor que sienten los familiares de Edgar Quispe Yucra tras no saber de su paradero desde hace dos años, ahora se suma la indignación al recibir dos notificaciones de parte de la Municipalidad provincial de Huamanga a fin de que el desaparecido presente su descargo frente a un proceso disciplinario.

De acuerdo a la notificación remitida por la entidad edil el 15 de febrero de 2019, dirigida al desaparecido se le comunica los resultados del proceso administrativo que se le sigue por ausencias injustificadas a su centro de labor a partir del 27 de febrero de 2017; caso por el que sus familiares presentaron su descargo en su momento informando sobre su desaparición; no obstante, en la carta N°357, se hace referencia que de acuerdo a la ley de Servicio Civil, Quispe Yucra debe ejercer su derecho a defensa a través de un informe oral, ya sea personalmente o a través de un abogado.

Dicha situación despertó la indignación de su hermano, Dino Quispe Yucra debido a que en su momento presentó los documentos que dan cuenta de su desaparición y que además el informe de la Subgerencia de Participación Vecinal recomienda la absolución de Quispe Yucra, pues la desaparición no configura faltas injustificadas.

Contrato. Hay que recordar que, el desaparecido, contaba con un contrato para los meses de febrero y marzo de 2017; pero tras el desarrollo de los carnavales , desapareció sin dejar rastro hasta la fecha, por lo que a partir del 27 de febrero no registra su asistencia, aun así en cumplimiento de la norma se le siguió el debido proceso que en su momento, hicieron los descargos, por lo que, los familiares no entienden la insistencia al ser notificados en dos oportunidades, pues sólo se debería notificar el fin del proceso y no exigir un descargo. Su hermano pide que ayuden a buscarlo en lugar de atormentarlos.