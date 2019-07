Síguenos en Facebook

La Comisión de Fútbol de Menores de la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho está realizando la convocatoria para la preselección nacional de Perú en la provincia de Huanta.

La prueba se desarrollará el sábado 20 de julio a partir de las 9:00 horas en el estadio Eloy Molina Robles de Huanta.

Las categorías que entrarán en la evaluación será la sub 13, sub 15, sub 17-18 y sub 20. Las inscripciones se desarrollarán del 3 al 15 de julio.