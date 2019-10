​Solo el 8% de la población ayacuchana tiene acceso a la atención en salud mental

Síguenos en Facebook

Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y volvieron a salir a flote las múltiples necesidades que se tiene en este sector. Según manifestó el director Ejecutivo de Salud de las Personas de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (Diresa), Yoni Salas Flores, solo el 8% de la región tiene acceso al servicio de salud mental.

Pese a la violencia política que vivió Ayacucho y la urgente necesidad de contar con centros comunitarios para la atención de salud mental, a la fecha, solo se han implementado seis. Están ubicadas en: San Francisco, Puquio, Cangallo (Morochucos), Huanta, Vista Alegre (Carmen Alto) y el recién inaugurado de Jesús Nazareno.

"En Ayacucho profundo no tienen acceso (a la atención en salud mental) porque el sistema de referencia es bastante limitado, los seis locales comunitarios que tenemos no son suficientes. Hay zonas, provincias, distritos que no tienen acceso, es por esta razón que tenemos conversaciones con el nivel central para que en el futuro incorporemos centros comunitarios en las once provincias, cada provincia debe tener su centro comunitario de salud mental", señaló Yoni Salas.

DIFICULTADES. Otra dificultad son los pocos profesionales especializados con los que se cuenta, el especialista informó que a nivel nacional hay ausencia de médicos y si hablamos de los psiquiatras es aun más alarmante. "Estamos en una intensión de competencia con las otras regiones, lamentablemente no contamos con mucho presupuesto para poder ofertar un pago diferenciado. El crecimiento presupuestal es mínimo, lo bueno de estos seis centros comunitarios es que tienen presupuesto garantizado".

A esto se suma la estigmatización que se ha generado en la sociedad en torno a las personas que acuden a atenderse con los psicólogos .