El director de la Institución Educativa Emblemática Mariscal Cáceres de Ayacucho, Félix Valer, denunció una incapacidad de los funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho, debido a la no realización de la escenificación de Batalla de Ayacucho.

Es más, criticó a la gestión actual, porque más estarían pensando en culminar el año que, en trabajar por los ayacuchanos.

“Voy ha denunciar este hecho, porque no es posible que siendo la Batalla de Ayacucho, un acontecimiento sin precedentes, existan pésimas autoridades que no puedan gestionar la realización de la escenificación, para lo cual, nuestros alumnos y otros se preparan año tras año, pero gracias a su incapacidad, no podrá realizarse este 9 de diciembre”, denunció.

DIRECTOR DICE QUE NO HAY CAPACIDAD POR ELLO FUE CANCELADO

Félix Valer, recordó que este evento es único a nivel de toda Latinoamérica y merece un tratamiento especial, pero se encuentra decepcionado, principalmente, de los responsables de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), quienes serían los encargados de llevar a cabo este evento.

“Para que sirve la Dircetur, si no es para realizar y promocionar actividades como la Batalla de Ayacucho, el cual hubiera sido un evento masivo, dirigido principalmente para la reactivación económica, pero una vez, quedamos defraudados de nuestras autoridades”, mencionó.

El director del Mariscal Cáceres, señaló que cuentan con 600 uniformes y sus alumnos se encuentran preparados para realizar la escenificación, pero hace falta combustible, vehículos, comida y logística para llevarlo a cabo que, es ya competencia del gobierno regional.

“Es solo decisión, si no se tiene la decisión no se hará nada, pero les recordamos que nosotros estamos listos para acudir”, finalizó.