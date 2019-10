Todo listo para nacional de básquet sub 16

Síguenos en Facebook

El quinteto de Froebel Deportes Club de Ayacucho quedó listo para ser parte del Campeonato Nacional de Básquet Sub 16, la misma que tendrá lugar desde el viernes al domingo en el coliseo Caracas.

Este evento, que es organizado en conmemoración al XX aniversario del Froebel deportes club, se jugará el viernes a partir de las 15:00 horas, el sábado a partir de las 9:00 horas y el domingo a partir de las 15:00 horas.

Confirmaron su participación los equipos de Claretiano de Huancayo, San José Obrero de Trujillo, Círcolo deportivo Italiano Lima y Champions.

Además, se desarrollaran partidos preliminares de la categoría sub 10, sub12, sub 14 y sub 17, damas y varones, con clubes que están compitiendo en la ciudad.