Universitario y Sporting Wari lideran la tabla de la Copa Federativa

Las oncenas de EF Universitario y Sporting Wari lideran la tabla de posiciones de la Copa Federativa 2019, categorías sub 13, sub 15 y sub 17.

Universitario acumuló 16 puntos en la tabla de posiciones en la categoría sub 13, mientras que su seguidor más cercano, Ayacucho FC está con 15 puntos. Mientras que en la categoría sub 15 y sub 17 Sporting Wari es el que lidera esta competencia con 21 y 18 unidades, respectivamente.

La próxima fecha de encuentros se jugará este sábado y domingo en los estadios de San Vicente de Totora y Muyurina.

Es importante señalar que este evento deportivo es organizado por la Comisión de Menores de la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho, presidida por Andrés Huamán.