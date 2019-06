Villafuerte, Sport Huanta y Seccebamba comparten liderato

Síguenos en Facebook

Las oncenas de Player Villafuerte, Sport Huanta y América de Seccebamba comparten el liderato de la tabla de posiciones de la Liga Provincial de Fútbol de Huanta.

Los tres equipos marchan con siete puntos a dos fechas de concluir con esta etapa del ‘fútbol macho’.

La próxima fecha de partidos se jugarán este domingo a partir de las 11:00 horas en el estadio municipal de Huanta, En esta jornada deportiva se enfrentarán: Defensor Luricocha Vs. Villa Florida, Player Villafuerte Vs. Corazón de Jesús de Iguain y Sport Huanta Vs. América de Seccebamba.

La oncena de Player Villafuerte es uno de los equipos que se ha puesto como favorito en esta competencia.

La junta directiva de la liga provincial hizo la invitación extensiva al público amante del balompié para que vaya a presenciar estos encuentros.