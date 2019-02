“Yo salgo desde las 4 de la mañana a supervisar la limpieza, los mercados”

Síguenos en Facebook

Ante los cuestionamientos de la poca presencia que tienen en la Municipalidad de Huamanga y su permanencia en la calle en horario de oficina, el gerente municipal, Rolando Sáez, respondió y dijo que él está trabajando desde las 4 de la mañana, pues sale a supervisar los trabajos de limpieza y a las 7 de la mañana está en los mercados, posteriormente, retorna a la institución para continuar con las labores.

Sobre su presencia constante en las principales calles del centro histórico en horarios de oficina indicó que es porque se está trasladando a la gerencias y subgerencias para verificar las labores que están desarrollando los titulares de estas oficinas, si están siguiendo o no el plan operativo encomendado. Cuando se le preguntó si era parte de sus función, añadió: “Tengo que hacer que los gerentes cumplan con el Plan Operativo”.

RESPONDE. Sobre las imputaciones que le hizo el exalcalde de Huamanga, Hugo Aedo Mendoza, reconoció que la exautoridad sí lo dejó en la “congeladora”, pero, pese a ello cumplió con hacer los documentos de gestión que le encomendaba el cargo que tenía en ese entonces (en la Unidad de Racionalización). “Como especialista cumplí con mi labor que me señala el ROF, actualicé el macro, después me dediqué a hacer el TUPA con sus ordenanzas correspondientes, lamentablemente cuando yo presenté los documentos parece que el exalcalde (Hugo Aedo) lo puso a su gabinete, no le dio trámite correspondiente, eso ya no es mi culpa”.

Por último, aclaró que su designación no se debió a una presión de parte del Sindicato de Trabajadores, dijo que fue el mismo alcalde Yuri Gutiérrez quien lo llamó y le dijo que lo apoyara en la encargatura. “Ellos (sindicato) no tienen nada que ver”.

Como se recuerda hace unos días el exalcalde salió a hablar sobre la gestión en Huamanga y cuestionó la designación y que se mantenga en el cargo a Sáez funcionario que en su gobierno no hacía nada.