Alcalde dice que ya no se pagará aumento porque podría ir a prisión

El alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Roberto Briceño Franco, sostuvo que ya no se seguirá pagando los 190 soles a los trabajadores como parte de un pacto colectivo que firmaron en la anterior gestión, pues señaló que al hacerlo podría terminar en prisión por las denuncias que se formularían en su contra.

El burgomaestre sostuvo que en un primer momento sí se aprobó el pago porque “no se tuvo información”; sin embargo, luego de hacer las consultas con Servir, se les ha informado que ya no es posible el incremento de las remuneraciones desde el 2014 en adelante, por lo cual se ha dispuesto que ya no se haga efectivo este incremento de 190 soles, aprobado el año pasado.

“Reclamen lo que reclamen yo voy a hacer lo que es legal (…) Si les pago lo que me piden yo me voy a la cárcel. Yo tengo mi madre, tengo mi hijo, mi familia y no me voy a ir a la cárcel porque ustedes quieren algo que no les corresponde”, declaró el alcalde.

Acotó que tampoco se pagará la gratificación similar a una pensión, como viene exigiendo un grupo de jubilados.

ALISTAN PROTESTAS

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa (Sutramun), Guillermo Sánchez Córdova, consideró que la comuna ha tomado una decisión unilateral al dejar sin efecto el cumplimiento del pacto colectivo. Además, cuestionó que en un momento los funcionarios señalen que se trata de un problema económico el no pagarles los 190 soles y luego que es por motivos legales.

“No está bien que una gestión sea tan cambiante, y vemos que solo toman decisiones desacertadas”, mencionó.

Ante esta situación, el dirigente sostuvo que sostendrán una reunión para tomar acuerdos sobre acciones de protesta que volverán a realizar para, lo que consideran, hacer respetar sus derechos.