Alistan normas para frenar tráfico de terrenos

Con la finalidad de combatir el tráfico de tierras y recuperar los lotes que no vienen siendo ocupados en las diversas invasiones de Chimbote y Nuevo Chimbote, la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) alista una serie de normas.

Según la información que ha recogido el personal de la comuna provincial tras inspeccionar 17 pueblos que fueron instalados en los terrenos que todavía le pertenecen al Proyecto Especial Chinecas, en el distrito sureño, existe vivencia de solamente un 50%, lo cual -según consideran los funcionarios municipales- es una clara muestra de que personas inescrupulosas continúan lucrando con la posesión de estas áreas.

BLOQUEO

El gerente de Desarrollo Urbano de la MPS, Alberto Alfaro Vásquez, informó ayer que un primer paso para enfrentar la venta indiscrimada de los lotes es la aprobación de una resolución gerencial que entrará en vigencia desde el próximo 20 de julio.

Detalló que esta nueva disposición impedirá que aquellas personas que tienen constancia de posesión de algún lote, en terrenos de la comuna provincial, puedan realizar la transferencia a terceros, pues en el caso de hacerlo perderán todo derecho sobre el predio.

“A partir del 20 de julio en adelante se va a prohibir la transferencia de la posesión de los lotes de la municipalidad provincial. Es decir, si en San Pedro, en Lomas del Cono Norte, tengo un terreno y estoy en posesión, pero vendo la posesión, yo me estoy convirtiendo en un traficante y estoy renunciando a la posesión porque estoy vendiendo. La ley dice que la posesión no se vende”, explicó.

El funcionario aclaró que la nueva normativa también establece que aquella persona que paga por la constancia de posesión no será reconocido por la municipalidad, por lo cual perderá su dinero y tampoco podrá obtener algún documento que lo respalde como usuario del terreno.

“El que compra lo está haciendo a un tercero, no le está comprando a la municipalidad, por lo tanto no hay relación administratita entre ese tercero que compra y la municipalidad, entonces él se vuelve ocupador precario y el lote se declara de libre disponibilidad. De esa manera nosotros entramos al lote y afectamos no solo al que vende, sino también afectamos al que compra y el que compra va a decir: ya no voy a comprar porque la municipalidad no me reconoce la posesión”, expresó Alberto Alfaro.

El gerente de Desarrollo Urbano mencionó que antes de esta nueva dispocisión, no había forma de controlar la venta de los lotes pues solo con pagar un monto de dinero se emitía una nueva constancia de posesión a nombre de la persona que pagaba por el terreno, en beneficio del traficante.

“Antes se les cobraba 216 soles y se les daba una nueva posesión al que había comprado, entonces se estaba incentivando al traficante que siga vendiendo, ahora no. Tú compras, eres responsable, pierdes tu dinero y se te quita el lote”, acotó.

RECUPERAR LOTES

La municipalidad provincial también vienen preparando una ordenanza municipal mediante la cual se pueda recuperar los lotes donde no existe vivencia

“Lo que primero estamos haciendo es atacar los lotes donde no hay relación administrativa y estamos recuperando; paralelamente, vamos a empezar con la ordenanza a llegar a esas personas que teniendo posesión no hacen vivencia y están vendiendo, pero a ellos lo vamos a atacar con la ordenanza para no perder los juicios”, explicó Alfaro Vásquez.

Añadió que con la ordenanza se busca darle un respaldo a la municipalidad a fin de que se puedan ganar los procesos judiciales que entablen las personas que buscan beneficiarse con los lotes.

“Se va a hacer más fuerte la ley para ganar en el proceso contencioso. Sale la ordenanza para que todo trámite contencioso en el Poder Judicial tenga suficiente amparo jurídico para que nosotros podamos ganar los juicios y poder recuperar”, precisó el funcionario de la comuna provincial.

POCA VIVENCIA

La falta de vivencia en las invasiones ha quedado demostrado con las diversas inspecciones que viene realizando el personal de la comuna provincial en estos pueblos ubicados en Chimbote y Nuevo Chimbote.

En gerente Alberto Alfaro mencionó que hasta el momento han intervenido en 17 pueblos ubicados en Nuevo Chimbote, y tras realizar el empadronamiento se ha comprobado que en más de la mitad no viven.

Por ejemplo, según el reporte de la Gerencia de Desarrollo Urbano, en el asentamiento humano Costa Blanca, ubicado en las 308 hectáreas del Proyecto Especial Chinecas en el distrito sureño, existe falta de vivencia de 80%. En este lugar hay 700 lotes, de los cuales la gran mayoría cuenta con constancia de posesión, pese a ello son solo pocos los que habitan.

Asimismo, el funcionario aseguró que tienen en la mira a las personas que han construido corralones en diversas invasiones, a fin de recuperar esos terrenos.

“Nuestra meta más grande es llegar a los grandes lotes, de seis o siete lotes, donde hay construcciones de corralones”, añadió el trabajador municipal.

NO MÁS INVASIONES

Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Roberto Briceño Franco, acotó que su gestión viene trabajando en la formalización de los pueblos de las 308 y 217 hectáreas de Chinecas, con la finalidad de que en un futuro -al ser dueños de sus lotes- puedan acceder a servicios básicos como agua o saneamiento.

No obstante, aclaró que durante su gestión no permitirá la creación de nuevas invasiones, por lo que ha dispuesto que de inmediato se desaloje a aquellas personas que buscan ocupar nuevos predios.

“Ya no queremos más invasiones, está gestión en cuatro años no va a dar ni un metro más de terreno fuera de las 308 y las 217, ni un metro más. Y cuando han querido invadir, hemos ido para poner las cosas en orden. No vamos a entregar más terrenos para invasiones”, aseguró.