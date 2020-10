El titular del Gobierno Regional de Áncash (GRA), Juan Carlos Morillo Ulloa, enfrenta hasta tres pedidos de suspensión que fueron presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

PEDIDO

El pedido más reciente lo ha realizado el chimbotano Víctor Rodríguez Altamirano, quien el 9 de octubre último entregó al órgano electoral su escrito.

El ciudadano solicita la suspensión de Morillo Ulloa por incapacidad física temporal para ejercer el cargo .

“Solicito suspensión por el tiempo que dure la enfermedad y el tratamiento de neumonía generada por el virus (COVID-19)”, se lee en el requerimiento.

El 13 de octubre, el JNE emitió una resolución sobre el particular y decidió correr traslado al Consejo Regional de Áncash para que atiendan el pedido de suspensión.

En tal sentido, se exhortó al consejero delegado a convocar a una sesión para resolver el requerimiento e informar al órgano electoral.

El JNE advierte que de no cumplir con lo dispuesto en esta resolución, se informará al Ministerio Público para evaluar el comportamiento de los consejeros e iniciar las acciones del caso.

El viernes último el órgano electoral hizo la notificación de su resolución a las partes.

ANTERIORES

Vale mencionar que la primera solicitud de suspensión fue presentada, el 27 de agosto último, por el ciudadano Leoncio Yupanqui Acosta, también por incapacidad física o mental temporal del gobernador ancashino. En este caso, el JNE emitió una resolución el 8 de setiembre en la que corrió traslado al Consejo Regional para su pronunciamiento.

La segunda solicitud de suspensión la realizó el ciudadano Dario García Polo, la cual ingresó al JNE el 6 de octubre pasado. El órgano electoral ha requerido que la parte interesada adjunte el comprobante de pago por este trámite para revisar su requerimiento.

RESPUESTA

Juan Carlos Morillo fue dado de alta el 10 de setiembre del Hospital Rebagliati de Lima, donde estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos . Un día después reasumió sus funciones como gobernador, pero de manera remota. Pese a la difícil situación que enfrentó, Morillo no solicitó descanso médico, por lo cual el vicegobernador Henry Borja no pudo reemplazarlo (cuando el mandatario estuvo hospitalizado tampoco pudo asumir la encargatura debido a que el Consejo Regional no aprobó la licencia).

Recién a inicios de octubre reapareció públicamente. Durante la colocación de la primera piedra de la obra en el Cerro de la Juventud, Morillo se pronunció sobre los pedidos de suspensión en su contra.

“Hay gente que quiere boicotear esto (la gestión), todos lo sabemos, todos se dan cuenta, lo que queremos es que el gobierno se fortalezca más”, declaró.