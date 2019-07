Audios: Hinostroza pide a jueces del Santa atender a Pedro Carranza

Síguenos en Facebook

Nuevos audios obtenidos en el marco de la investigación fiscal por el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, demuestran la relación estrecha que tenía el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi -sindicado como el cabecilla de esta organización criminal- y los jueces superiores del Santa, Carlos Salazar Hidrogo y Williams Vizcarra Tinedo.

Las escuchas pertenecen a los primero meses del año pasado, cuando Salazar Hidrogo era presidente de la Corte del Santa y Vizcarra estaba al frente de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura (Odecma) de este distrito judicial. Es decir, Hinostroza Pariachi se comunicó con dos magistrados que ejercían los cargos más importantes en la Corte del Santa.

“LA URGENCIA”, “EL ASUNTO”

Pero, ¿qué llevó a César Hinostroza a comunicarse con los jueces del Santa?. De acuerdo a las conversaciones difundidas por Perú 21, el exjuez supremo se comunica con los magistrados de Chimbote por “una urgencia” y “un asunto” que tenía que comunicarles Pedro Carranza López, hoy alcalde de la Municipalidad Distrital de Nepeña, por el movimiento político Río Santa Caudaloso.

Por ejemplo, en la conversación que Hinostroza sostuvo con Vizcarra Tinedo, después de saludarlo cordialmente y además lamentar que no tenga el tiempo suficiente como juez superior para “jalarlo”, se entiende, a la Suprema; el primero le dice al magistrado de Chimbote que Carranza López “tiene un asunto y quisiera que te consulte”. Vizcarra accede a recibir a Pedro Carranza y le dice:“que venga no más”. Luego Hinostroza se despide del exjefe de Odecma, con su conocida palabra: “hermanito”, pero como para que no quepa duda de la relación que tenía, también lo llama “Williamcito”.

Con el juez Salazar el tenor de la conversación es el mismo. Hinostroza le dice al entonces presidente de la Corte del Santa que tenía una urgencia y prácticamente le ordena recibir a Carranza en su despacho. El juez de Chimbote accede y fijan fecha y hora para la reunión. Hinostroza no detalla el asunto de la conversación, pero sí refiere que es “de un encargo, que de forma muy reservada”, le iba a informar. (Puede ver la transcripción completa de los audios).

“LA SEÑORA”

Una tercera escucha telefónica, del 6 de febrero del año pasado, tiene como interlocutores a César Hinostroza y Pedro Carranza, quien empieza el diálogo diciéndole al juez que se encuentra en Lima y que le gustaría visitarlo, pero el magistrado le responde que ha viajado.

En vista de ello, Carranza coordina la llegada de Hinostroza, se presume a Áncash. El actual alcalde de Nepeña le dice que quiere hacerle una consulta, pero el juez rápidamente le indica que se lo diga personalmente cuando se vean.

En este diálogo salta un detalle que ha despertado suspicacias. Hinostroza le pregunta en dos oportunidades a Carranza por “la señora”, sin dar mayores pistas de quién se trata.

“(...) consúltale a la señora también. ¿O no va a ir la señora? ¿o no es conveniente?”, le dice Hinostroza a Carranza al momento de coordinar un almuerzo que el último se ofreció mandar a preparar por la visita del cuestionado magistrado.

SILENCIO

Este Diario pidió una entrevista con el alcalde Pedro Carranza, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta de parte de la Oficina de Imagen Institucional. Solo a través del grupo de WhatsApp, se hizo la precisión a los periodistas que el burgomaestre no tiene ningún proceso judicial en su contra y que la denuncia por falsificación de documentos contra él fue presentada mucho tiempo después de las conversaciones.

Llamamos al teléfono del juez William Vizcarra y del actual presidente de la Corte del Santa, José Manzo, pero ninguno de los dos respondió el celular.

Con quien sí pudimos establecer comunicación telefónica fue con la jefa de la Odecma del Santa, la jueza Anita Vásquez, quien explicó que el primer día laborable, después del feriado largo, es decir el miércoles 31 del corriente, se determinará si su despacho asume la investigación por este caso o lo ve directamente la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

“Lo que sí se puede garantizar, así sea en OCMA u Odecma, es que habrá una investigación con celeridad y total transparencia”, afirmó.