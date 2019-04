Casación de “Vicky” y Cortez será calificada en mayo por la Suprema

Síguenos en Facebook

La Corte Suprema de Justicia ha reprogramado la audiencia de calificación del recurso de casación de los exalcaldes de la provincia del Santa, Victoria Espinoza y Julio Cortez, con el cual pretenden que se declare la nulidad de la condena de cuatro años de cárcel que pesa sobre ellos por el delito de colusión.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha fijado como nueva fecha para la diligencia, el próximo 3 de mayo, desde las 8:30 de la mañana.

Inicialmente la audiencia había sido programada para el 26 de abril, sin embargo, ahora la Suprema ha emitido una nueva disposición. Fuentes judiciales de Correo informaron que esto se debe a jornadas de capacitación que tendrían que cumplir miembros del colegiado que decidirá el futuro de los exburgomaestres prófugos desde el 4 de julio, por el sonado caso “semáforos”.

CALIFICACIÓN

Lo que el próximo 3 de mayo harán los vocales supremos será calificar la casación. El recurso legal fue presentado en la Suprema el 9 de noviembre del año pasado y recién el 2 de abril de este año, ingresó al sistema para la programación de audiencia.

Los jueces supremos deberán votar si el recurso cumple con los requisitos o no para ser admitido, más no se pronunciarán aún por el fondo, es decir, no decidirán si anulan o no la sentencia condenatoria. Dependiendo del resultado de esta diligencia, recién programarán una audiencia de vista de la causa en donde sí habrá oralización de las partes.

Además de Victoria Espinoza y Julio Cortez, también han acudido a esta instancia los exfuncionarios municipales Micaela Flores Gómez y Javier Menacho Méndez; así como el empresario chileno Nicolás Rivas Gay, quienes también fueron sentenciados a cuatro años de cárcel por este caso.

La Sala Penal Permanente se encuentra presidida por el juez supremo César San Martín Castro, quien visitó la Corte de Justicia del Santa, luego de la crisis en la que entró el sistema de justicia por la difusión de audios que involucraban a jueces y magistrados de diferentes partes del país, en presuntos tráficos de influencias.

Los vocales que conforman este tribunal son Aldo Figueroa Navarro, Hugo Príncipe Trujillo, Iván Sequeiros Vargas y Zavina Chávez Mella.

DECISIVO

La sentencia que pesa sobre Victoria Espinoza, Julio Cortez y compañía, ya ha sido confirmada en segunda instancia en la Corte del Santa. La defensa de los sentenciados ha acudido a la Corte Suprema con la finalidad de anular este fallo. Pero, en caso no logren su objetivo, la última instancia que les quedaría sería el Tribunal Constitucional.

Si la casación encuentra eco en los tribunales de la Suprema, existe la posibilidad de que anule el fallo y absuelva definitivamente a todos los sentenciados, o como también ordene que se realice un nuevo juicio oral en otro juzgado de la Corte del Santa.

La Fiscalía considera que se cometió el delito de colusión en la adquisición de semáforos “inteligentes” para las calles de la ciudad de Chimbote, que la comuna provincial - en la primera gestión de Victoria Espinoza - valorizó en 8 millones de soles, pese a que dos peritajes con los que cuenta el Ministerio Público, indican que su costo real sería de 3 millones 500 mil soles, aproximadamente.

Además en su acusación señaló una serie de actos que hacen inferir favorecimientos al consorcio al que se le adjudicó el millonario proceso.