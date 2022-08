Seria Fueron 18 las agrupaciones políticas que inscribieron listas de candidatos a la Municipalidad Provincial del Santa (MPS); no obstante, tres de ellas no pudieron seguir en carrera al considerarse su registro como improcedente y otras tres no contarían con postulantes a alcaldes.





IMPROCEDENTES

El Jurado Electoral Especial (JEE) del Santa declaró como improcedente la inscripción de la lista de candidatos de tres agrupaciones políticas.

Se trata de Democracia Verde, Fe en el Perú y Partido Patriótico. En el caso de los dos primeros, sus postulantes no pudieron ser inscritos debido a que ambos partidos no tenían inscripción vigente, es decir que todavía no formaban parte del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En relación al último, se declaró la improcedencia al no haberse respetado la cuota de comunidades campesina y nativas, y pueblos originarios.





SIN CABEZA DE LISTA

En tanto, existen otras tres agrupaciones políticas que afrontarían la contienda electoral sin candidato a la alcaldía de la MPS.

Uno de ellos es el movimiento regional Socios por Áncash. Su postulante a burgomaestre, Domingo Caldas Egúsquiza, ya fue separado definitivamente de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 luego de que el JNE declarara como infundada la apelación a una resolución, emitida en primera instancia, que dio como valida una tacha al aspirante al sillón municipal.

Como se recuerda, el actual alcalde de Nuevo Chimbote fue tachado por no haber consignado en su hoja de vida una sentencia con reserva de fallo condenatorio por el delito contra la ecología.

Es por ello que dicha agrupación política solo podrá competir con una lista integrada por candidatos a regidores, la cual ahora es encabezada por Yessica Montoya Caldas, sobrina del burgomaestre sureño.

En tanto, en suspenso se encuentra la candidatura de Victor Alejandro Capristan Vasquez, representante de la agrupación Alianza, Gobierno, Unidad y Acción (AGUA). El JEE del Santa decidió excluir al postulante a la alcaldía de la MPS debido a que no consignó en su hoja de vida fallos sobre obligación de dar sumas de dinero.

Similar situación enfrenta el candidato a alcalde del partido Alianza para el Progreso, Christian Calderón Luna, quien fue excluido por el JEE del Santa tras comprobarse que no declaró en su hoja de vida que cuenta con acciones y participaciones en empresas.

Estos dos últimos postulantes se encuentran a la espera de la decisión del JNE, que decidirá en última instancia si siguen o no en la contienda electoral.





EN CONTIENDA

Los otros partidos que siguen son: Juntos por el Perú (Luis Gamarra Alor), Fuerza Popular (Fidel Purisaca Alcántara), Áncash a la Obra (Leandro Pérez Rodríguez), Perú Libre (Anderson Portalatino Avalos) y Acción Popular (Rosa Azaña Briones).

También se encuentran: El Maicito (Dayci Bautista Huaman), Somos Perú (German Purizaca Sedano), Renovación Popular (Jhonny Reyes Villena), Avanza País (Julio Canchis Manrique), Frente de la Esperanza (Raúl Romero Salinas), Podemos Perú (Juan Calderón Altamirano) y Manpe (Ivo Rincón Ruiz).