Entre lágrimas, una humilde pobladora de Chimbote pidió apoyo para viajar a Puno y dar cristiana sepultura a su hija y sus dos nietos, quienes fueron cruelmente asesinados.

Doña Rufina Pérez Sopan, quien vive en el sector de Lacramarca, relató que el sábado último las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de sus tres parientes en una vivienda de la urbanización Bellas Artes, en la ciudad de Juliaca, en Puno.

Según las primeras informaciones, Cleotilde Barrios Pérez y sus dos hijos de 5 y 9 años fueron asesinados por su esposo y padre de los menores, quien posteriormente se quitó la vida. La Policía encontró los cuerpos de estas cuatro personas en estado de descomposición.

Al parecer, el trágico hecho ocurrió hace tres semanas. Un familiar de Juliaca informó lo ocurrido a doña Rufina Pérez, quien viene solicitando apoyo para viajar al sur del Perú y dar cristiana sepultura a sus seres amados, cuyos restos permanecen en la morgue.