La expareja del alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Roberto Briceño Franco, declaró que hasta en cinco ocasiones fue agredida por la el referido burgomaestre.





SUS PALABRAS

En una entrevista a Radio Santo Domingo, Antoanett Ugaz Fernández expresó su malestar debido a que hasta el momento el Ministerio Público no se pronuncia sobre la denuncia que presentó en enero de este año contra la principal autoridad de la provincia del Santa.

Como se recuerda, Ugaz Fernández denunció en la Comisaría de Familia que Briceño Franco llegó hasta el hostal Dubai, en Nuevo Chimbote, y aprovechando que se había quedado sola en la habitación, la habría agredido verbal y físicamente.

No obstante, según el último testimonio a la prensa, esta no era la primera vez que se habría registrado un hecho de violencia.

Antoanett Ugaz aseguró que hasta en cinco ocasiones habría sido víctima de agresiones de parte del alcalde de la MPS. La agraviada contó que en un primer momento optó por no denunciar debido a que no quería generar un daño a la imagen pública del Briceño Franco.

“Estando en mi propia casa él me ha levantado la mano y yo no lo he denunciado por cuidar su imagen”, sostuvo.

La mujer aseguró que integrantes de su entorno la habían visto golpeada y ya no podía seguir pasar por alto este tipo de hecho.

“Lo denuncie porque era la quinta vez que me había levantado la mano”, aseguró.

Añadió que, tras presentar la denuncia, el burgomaestre habría intentado persuadirla para que no declare en la Cámara Gessel del Ministerio Público.