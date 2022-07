Las aspiraciones de la mayoría de postulantes a la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) podrían verse frustradas debido a que el Jurado Electoral Especial (JEE) del Santa ha realizado observaciones a la inscripción de sus candidaturas, en algunos casos que no podrían ser subsanables. Hasta la tarde de ayer, el organismo electoral había calificado a cuatro listas como improcedentes y a otras 10 como inadmisibles. En tanto, solo dos de las 18 listas para la comuna provincial han sido admitidas.





IMPROCEDENTE

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuando una organización política incumple un requisito de ley no subsanable o no subsana las observaciones dentro del plazo otorgado, se dispone la improcedencia de su solicitud.

En esta situación se encuentran, por el momento, cuatro agrupaciones políticas que inscribieron listas de candidatos para la MPS. No obstante, vale precisar que la declaratoria de improcedencia puede ser para toda la fórmula o en contra de uno o más integrantes de la misma.

El Movimiento Acción Nacionalista Peruano (Manpe), que tiene como candidato a alcalde a Ivo Rincón Ruiz (actal burgomaestre de Moro), presenta problemas en la inscripción de su postulante a regidor Gerardo Ramos Milla. El JEE del Santa declaró la improcedencia debido a que el aspirante a concejal cuenta con una sentencia por usurpación que fue confirmada en segunda instancia.

En tanto, el partido Fe en el Perú, cuya candidata a alcaldesa es Yessika Arteaga Narvaez (exabogada del preso gobernador César Álvarez), también figura en la plataforma del JNE como improcedente; toda la lista ha sido descalificada debido a que dicha agrupación todavía no cuenta con una inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Por la misma razón ha sido declarada improcedente la lista de candidatos del partido Demócrata Verde, cuyo aspirante a alcalde provincial es Gino Inoñan Esquivel, quien declaró que trabaja, de forma independiente, como camarógrafo y fotógrafo.

La última lista improcedente es la del movimiento regional Áncash a la Obra, que tiene como candidato a alcalde al médico Leandro Pérez Rodríguez. La fórmula fue descalificada por no cumplir la cuota de representantes de comunidades campesinas. La agrupación mencionó que apelará ante el JNE pues sí cuenta con una cuota de regidores campesinos; no obstante, al momento de subir la documentación a la plataforma del JNE, no se adjuntó los documentos que acreditan que dos postulantes pertenecen a la Comunidad Campesina de Hornillos.





INADMISIBLES

Son 10 agrupaciones políticas que se encuentran en condición de inadmisibles, es decir que incumplieron un requisito subsanable al momento de inscribirse.

En la lista se encuentran Juntos por el Perú, Socios por Áncash, Perú Libre, Agua, El Maicito, Renovación Popular, Partido Patriótico del Perú, Avanza País, Podemos Perú y Alianza Para el Progreso.