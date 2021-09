Como preocupante, peligroso y gravísimo ha sido calificado el proyecto de ley presentado por el partido Perú Libre, mediante el cual se buscaría que el Gobierno tenga control sobre el contenido de los medios de comunicación.





PROPUESTA

El proyecto de ley que declara de “necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación” fue presentado por el congresista oficialista Abel Reyes, el viernes último.

En su artículo 2, la propuesta conceptualiza que un medio de comunicación “es un servicio público de competencia de la nación en el que se encuentran comprendidos los derechos y libertades de los usuarios de estos servicios, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos”.

En el artículo 4, indica que en caso de emergencia el Gobierno podría dictar medidas “temporales” que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de telecomunicaciones.

También, que el Gobierno “con carácter excepcional y transitorio (...) podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario”.

CUESTIONAN

En Áncash, la propuesta del partido de gobierno ha generado preocupación al ser considerada como un riesgo para la libertad de expresión.

El secretario de la Región IV de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Carlos Bustamante, consideró que la referida iniciativa legislativa podría ser usada por el actual gobierno para tener control sobre el contenido de los medios de comunicación.

“Usando esta ley se corre el riesgo de presionar a los medios de comunicación que utilizan diversas frecuencias para regular sus contenidos informativos, y esto es lo que preocupa; podría convertirse en una ley de control de contenido, una ley que evite que los medios puedan informar de manera libre”, opinó.

El representante de los hombres de prensa resaltó que el actual gobierno mantiene una política de puertas cerradas a los medios de comunicación.

“Esta ley es peligrosa porque serviría para presionar a los medios para que bajen el tono de sus opiniones en relación al actual gobierno”, acotó.

Por su parte, el vicedecano del Colegio de Periodistas de Áncash, Hernán Carrión, también coincidió en que la propuesta de ley buscaría darle un respaldo legal al Ejecutivo para que maneje el contenido de los medios.

“Se propone manejar los contenidos de los medios de comunicación y, desde mi punto de vista, eso es gravísimo”, señaló.

El profesional indicó que no solo se pretendería controlar a los medios tradicionales como la radio y la televisión, sino también a las plataformas digitales.

Carrión consideró que un posible control de los contenidos de los medios nos aproximaría a la realidad de otros países como Venezuela, donde las libertades de expresión se encuentran restringidas.